دعم مالي لمُكافحة الأمراض الحيوانية المُعدية في ليبيا

خصص صندوق الأمم المُتحدة للطوارئ دعماً مالياً بقيمة ربع مليون دولار لمُساعدة ليبيا على مُكافحة الأمراض الحيوانية المعدية للإنسان، تنفيذاً لمشروع “المساعدة الطارئة للتصدي للأمراض الحيوانية المعدية للإنسان”.

ومن المفترض أن تستغل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في ليبيا هذا الدعم المالي لإقامة أنشطة مُتنوعة معنية بالتصدي للأمراض الحيوانية التي تُهدد صحة المواطنين في 4 مدن هي بنغازي وسرت وسبها ودرنة، على مدى 9 أشهر.

وبحسب بيان صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” فإن أنشطة المشروع تستهدف تطوير عمل المزارعين والبيطريين من خلال إقامة ورش العمل التدريبية، والتركيز على المسوحات الميدانية لتقدير حجم وخطورة الأمراض المنتشرة.

وخصص المشروع جانباً لإطلاق الحملات التوعوية بمخاطر الأمراض الحيوانية وتعريف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها بأساليب الوقاية منها، وكذلك تنفيذ برنامج وقائي لتلقيح الحيوانات.

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