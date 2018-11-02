تعليم بني وليد يناقش خطة النشاط المدرسي بالمدينة

بني وليد-العنوان

عقد مدير مكتب النشاط المدرسي بمراقبة التعليم ببني وليد صالح قريرة أمس الخميس بمدرسة العلوم الأساسية إجتماعًا ضم مشرفي النشاط بمدارس التعليم الأساسي والثانوي بالمدينة.

وناقش الاجتماع خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي 2018/2019 التي ينطلق تنفيذها يوم الأحد القادم في مدارس المدينة كافة.

وأوضح قريرة أن الخطة تهدف إلى إثراء روح التنافس بين الطلبة، واكتشاف مواهبهم الفكرية والأدبية والرياضية، والعمل على رعايتها ودعمها.

وأضاف قريرة أن الخطة تتضمن أنشطة رياضية وثقافية ومسابقات في الكتابة والشعر والقصة القصيرة والغناء وجوانب أخرى.

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