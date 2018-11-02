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البعثة الأممية: استخدام غير شرعي للقوة بطرابلس

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها رصدت خلال الأيام الماضية استخداما غير شرعي للقوة وأعمال التخويف ضد المؤسسات الخاصة والعامة في طرابلس.

وأوضحت البعثة أن هذه الاعتداءات تهدف للسيطرة على المؤسسات والحصول على امتياز الوصول إلى الموارد المالية تحت غطاء توفير الأمن، مضيفة أن التدخل في سبل معيشة الليبيين يعد أمرا خطيرا ويجب أن يتوقف على الفور.

بيان من بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا حول الاعتداءات على المؤسسات في #طرابلسhttps://t.co/eqXxEnYPbC pic.twitter.com/ze349X1WVL

— UNSMIL (@UNSMILibya) November 1, 2018

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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