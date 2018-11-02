صنع الله يصدر توجيهاته بشأن بناء معهد بنغازي للتقنيات النفطية

قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في اجتماع عقده أمس بمقر المؤسسة بطرابلس، توجيهاته بشأن بناء منشأة تعليمية تختص في مجال النفط في المنطقة الشرقية من ليبيا.

وأكد صنع الله على ضرورة تحديد المدة الزمنية للمشروع، بالإضافة إلى الآليات التي سيتم اتباعها لإنشاء معهد بنغازي للتقنيات النفطية وإعداد التصاميم وتوفير الأدوات اللازمة، وذلك حسب الميزانية المخصصة لهذا الغرض.

وطالب صنع الله الفريق بموافاة المؤسسة بتقارير دورية حول الأنشطة المتعلّقة بالإنشاء والتصميم، إضافة إلى إجراءات اختيار المتدربين، وفق المعايير التي يتطلبها قطاع النفط وآليات التدريب. كما أسند إلى الفريق مهمة التأكدّ من أن المعهد الجديد يضمّ اختصاصات غير متوفرّة في نظيره بمدينة طرابلس.

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