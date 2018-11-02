تغريدة تسقط القناع عن نوايا برنامج الغذاء العالمي في ليبيا

تسبب بيان نُشر بالصفحة الرسمية لبرنامج الغذاء العالمي، في حالة من الغضب والسخط الشعبي الشديد بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا عملية استغلال منظمة الغذاء العالمي لصورة طفل ليبي في الترويج للمساعدات التي تقوم المنظمة بتقديمها للعائلات النازحة في ليبيا، ووصفوها بأنها تعد محاولة للتجرؤ على الكرامة الآدمية للشعب الليبي عبر بوابة الغذاء.

ورصدت بوابة أفريقيا الإخبارية هذه الواقعة مسلطة الضوء على ردود أفعال الشعب الليبي تجاه تلك الواقعة التي تعد مرفوضة.

تغريدة تثير الجدل

البداية جاءت عندما نشرت صفحة برنامج الغذاء العالمي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لطفل ليبي وأسمه محمد – من الجنوب الليبي-، وعلقت عليها “جاء محمد مع والدته لاستلام المواد الغذائية في طرابلس، سألناه لماذا ترتدي ملابس العيد؟ أجاب أن والدته أخبرته أن الذهاب لاستلام الطعام يوم للاحتفال، يقوم البرنامج شهرياً في ليبيا بتقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 90 ألف شخص في أمس الحاجة إليها”…

وجاءت هذه التغريدة بمثابة صب الزيت على النار، حيث أثارت غضب النشطاء على السوشيال ميديا ممثلين جميع فئات الشعب الليبي بجميع مكوناته، منددين بخطورة تلك الواقعة التي قال البعض إنها تنذر أو تلوح بمحاولة لإذلال الشعب الليبي وإهانته، وتشير إلى عدم صدق نوايا تلك المنظمات في تقديم المساعدات للشعب الليبي، وتأتي لقياس رد فعله تجاه تلك الإهانة المقصودة ومدى تقبله لها، كما إنها “متاجرة إعلانية” مستفزة بل ومعيبة، تهدف من خلالها منظمة الأغذية إلى إشهار حجم الفقر والعوز الذي يعيشه الأهالي داخل هذه المنطقة الجغرافية، وذلك بحسب ردود أفعال نشطاء السوشيال ميديا.

ردود الأفعال

جاء رد الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، سريعا حيث رد مغرداً:

“عفواً هل هي مساعدة إنسانية أم متاجرة نطلب منكم إحالة كل الحالات المسجلة لديكم لنا في الحكومة الليبية المؤقتة وبإذن لله لن يبقي فيهم شخص محتاج لمساعدتكم ولكن هذا ما يحصده الليبيين من دعم المجتمع الدولي لحكومة غير شرعية لا تُجيد إلا دعم الميليشات والاقتتال نتأسف لكل الليبيين”.

فيما علق الصحفي الليبي معتوق صالح قائلا “لم أتوقع يوماً أن يصل بِنا الحال إلى ما هو عليه اليوم. الشعب الليبي يزداد فقراً يوماً بعد يوم ويغرق في بحر الذل والمهانة. إنها لوصمة عار على جبين كل مسؤول ليبي. شكرًا فبراير”.

كما رد وكيل وزارة الخارجية السابق في الحكومة المؤقتة حسن الصغير، قائلا “متاجرة رخيصة بمعاناة الناس وبراءة الطفولة، متاجرتكم هي إفراغ لعمل منظمتكم من القيم الإنسانية التي يفترض إنها تقوم عليها وبها….صورة لحكام طرابلس”.

فيما قال أمين المركز الليبي للتنافسية الاقتصادية فوزي عمار، “إفلاس و متاجرة بحاجة الناس، في الوقت الذي تتوقف فيه الانروا عن دعم اللاجئين الفلسطيني تتشدق مؤسسات بدعم ليبيا الغنية بثرواتها والفقيرة بساستها والقاءمين عليها سبب هذا الفقر المعرفي والأخلاقي وليس الغذائي”.

وغرد أخرون من نشطاء السوشيال ميديا، حيث قال أحدهما” لم أتوقع يوماً أن يصل بِنا الحال إلى ما هو عليه اليوم. الشعب الليبي يزداد فقراً يوماً بعد يوم ويغرق في بحر الذل والمهانة. إنها لوصمة عار على جبين كل مسؤول ليبي. شكرًا فبراير”.

واقتبس أحد نشطاء السوشيال ميديا “أحمد الورفلي”، مقولة الزعيم الليبي معمر القذافي، في ذكرى 34 لقيام “سلطة الشعب” في ليبيا، فكتب مغردا في رده على تدوينة منظمة الغذاء العالمي “أي شخص يفتح الباب للمساعدات الخارجية هو خائن” ومهر تغريدته بإمضاء معمر القذافي.

فيما علقت الأديبة والإعلامية الليبية هالة المصراتي، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” قائلة “اقترن الغداء بفرحة العيد.. فعندما يعجز الإنسان عن توفير قوت يومه وتصبح أكبر همومه.. ستتجلى لنا الحقيقة في رد محمد”.

حقوق الإنسان

وفي اتصال من بوابة أفريقيا الإخبارية مع رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان ناصر الهواري، قال “إن استمرار الحرب والقتال وعدم قدرة الدولة على تلبية حاجات مواطنيها الأساسية جعلت العديد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية تتدخل لملأ الفراغ وسد النقص، وهذا الأمر وأن كان أمر جيد ومحمود، لكنه يبين حجم الأثار الكارثية للحرب التي لم تتوقف عن القتل والتعذيب والتهجير، ولكن امتدت لتشمل حاجات المواطنين الأساسية من مأكل وملبس وعلاج وغيرها من السلع”.

فيما قال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبد المنعم الحـر، في اتصال مع “بوابة أفريقيا الإخبارية”، “بالنسبة لي أرى أن هناك تعسف في تعبير تغريدة منظمة الأغذية، واستغلال لحقوق الطفل المحمية بالاتفاقيات الدولية والتي من المفترض أن وجود البرنامج الغذائي العالمي بليبيا من أجل تعزيزها وحمايتها، لا المتاجرة بها”، فالطفل “محمد” وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان من الفئات الضعيفة، موضحا أن الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال تستوجب حماية خاصة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعلق عضو مؤسسات المجتمع المدني عن الجنوب، أحمد قليوان، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، معربا عن أسفه للمتاجرة بأزمة الشعب الليبي، قائلا “اعتقد أن جزء كبير من هذه المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية لا تصل إلى مستحقيها ويقوم الوسطاء الليبيين ببيعها إلى التجار، هذه الرقم الذي ذكرت بأن هناك عدد 90 ألف شخص تنتفع من هذه المساعدات غير صحيح ولا يستند على بيانات حقيقية”.

الجانب الاقتصادي

كما كان لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” اتصال مع محلل فني بالأسواق المالية مصطفى شقلوف، لتحليل أكثر دقة حول هذا الملف من الناحية الاقتصادية وبسؤاله حول كيف تستقبل ليبيا معونات، وهي دولة كانت في السابق تمنح قروض لدول الجوار؟ وكيف للمانح أن يأخذ منحة أو معونة، فقال شقلوف “كمواطن ليبي أشعر بالحزن والأسى لما وصلت إليه أحوال المواطن الليبي، فلم تعد هناك طبقة غنية غير تلك المستفيدة من الفوضى والأزمات، أغنياء الأمس أمسوا ضمن الطبقة المتوسطة والعادية، فقراء الأمس أصبحو تحت خط الفقر. لا ألوم على من يأخذ المساعدات الأجنبية، اللوم على صناع القرار الذين خانوا المسؤولية، فالأزمة ليست في الزمن، ولا في الوطن، بل أزمة انتماء وهوية!… ليبيا دولة تعتبر من الدول التي احتياطيات فوق الأرض وتحتها، وليست بحاجة لإعانات الغير لولا الفساد المستشري، وأي إعانات؟ هي ليست سوى شغل مخابرات وتجنيد وانتهاك لسيادة ليبيا، ما علينا إلا الصبر والاصطبار حتى نرى نتائج وجهود الإصلاح المتبعة”.

ويبقى السؤال، هل تسعى تلك المنظمات بنية صادقة إلى مد يد العون للشعب الليبي، أم فسدت نواياها ولها فيها مآرب أخرى؟

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