بالرغم من تعهد “السراج” بحمايتهم … “عميد الجفرة “: نزوح عدد من أهالي المدينة خوفا من “داعش”

كشف عميد بلدية الجفرة عثمان حسونة عن نزوح عدد من أهالي بلدة الفقهاء من منازلهم تباعًا بعد حادثة الهجوم الذي وقع منذ يومين.

وأكمل حسونة، خلال تصريحات تليفزيونية له،” أن عدد من العائلات نزحت إلى مناطق هون وزلة وسوكنة.

وأضاف حسونة،” أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات من جانب الدولة لتعويض المتضررين”.

يذكر أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد استقبل وفد من مدينة الكفرة، وتعهد السراج خلال الاجتماع معهم باتخاذ كافة الإجراءات لحمايتهم وتعويضهم.

