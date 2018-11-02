لجنة العقوبات بمجلس الأمن تزور مقر البعثة الأممية في طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، أنّ لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي زارت مقر البعثة بطرابلس، حيث التقت الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبتيه ستيفاني ويليامز.

وأشارت البعثة الأممية في بيان مقتضب عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن اللقاء «ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك، بعدما قضى الفريق يومين في ليبيا».

السراج يطالب لجنة العقوبات بمجلس الأمن برفع الحظر عن السلاح إلى ليبيا

وفي وقت سابق التقى فريق لجنة العقوبات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لمناقشة العقوبات المفروضة على ليبيا، حيث جرى تبادل وجهات النظر والوقوف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

ومؤخرًا شرع المجلس الرئاسي في إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، بالتوازي مع إقرار حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

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