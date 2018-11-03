أحدهم لـ«أبوبكر القذافي».. العثور على جثتين في جبال زلة

أفاد مصدر أمني بالعثور على جثتين في جبال منطقة زلة، أحدهما تعود إلى محمد أبوبكر أبوسدرة القذافي الذي اخططف من قبل الجماعات الإرهابية في 25 يونيو من العام الماضي.

وأشار المصدر لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، أن «الإرهابي» جمعة مسعود بالحسن القرقعي، اعترف خلال التحقيقات بمقتل ومكان جثة محمد أبوبكر أبوسدرة القذافي وشخص آخر لم يتم التعرف عليه في جبال منطقة زلة (200 كلم شرق منطقة الجفرة).

وأضاف أنّ الكتيبة 128 انتقلت إلى المكان الذين قاموا بانتشال الجثتين، ونقلهما إلى مستشفى منطقة الجفرة وحفظهما في الثلاجة بالمستشفى.

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