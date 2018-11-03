لجنة العقوبات الدولية في طرابلس

قامت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بزيارة إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، حيث التقت بالممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبتيه لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك

البعثة عبر موقعها الرسمي أعلنت أن الزيارة استغرقت يومين في ليبيا، ومن دون أن تذكر المزيد من التفاصيل حول ما إذا كان هناك تجديد على العقوبات السابقة الصادرة في حق سياسيين متهمين بعرقلة المسار السياسي في ليبيا، أو إضافة أسماء جديدة لقائمة العقوبات التي شملت أيضًا جنودا متورطين في جرائم حرب

وفي سياق متصل، قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوثيق وقوع عشر ضحايا في صفوف المدنيين، منها ثمان حالات وفاة وحالتي إصابة بجروح، جراء الأعمال العدائية في أنحاء مختلفة من ليبيا خلال شهر أكتوبر الماضي

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