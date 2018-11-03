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بوقعيقيص ترحّب بقرار رفع مرتبات المعلمين

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المحامية والناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص في تعليق لها على قرار مجلس النواب بزيادة رواتب المعلمين إنه يعد خطوة ضرورية ويجب أن يتزامن معها زيادة معاشات المتقاعدين العاملين في القطاع

بوقعيقيص أوضحت على صفحتها في فيسبوك أن زيادة معاشات المتقاعدين بنفس نسبة المعلمين الحاليين ليست محل اجتهاد ولا دراسة ولا منة من أحد، وأن الموضوع يحتاج فقط آلية تطبيق القانون رقم 5 الصادر عن المؤتمر الوطني سنة 2013 والمعني بإضافة مادة لقانون الضمان الاجتماعي

وأكدت آمال على وجوب تطبيقه ووضعه موضع التنفيذ بعد أن ظل حبيس الأدراج لمدة خمس سنوات على حد تعبيرها، وأضافت أن هذا الموضوع بكافة جوانبه القانونية سيكون ضمن حلقات برنامج بدون محكمة الذي سيبث قريبا على شاشة 218

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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