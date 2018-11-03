بوقعيقيص ترحّب بقرار رفع مرتبات المعلمين

قالت المحامية والناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص في تعليق لها على قرار مجلس النواب بزيادة رواتب المعلمين إنه يعد خطوة ضرورية ويجب أن يتزامن معها زيادة معاشات المتقاعدين العاملين في القطاع

بوقعيقيص أوضحت على صفحتها في فيسبوك أن زيادة معاشات المتقاعدين بنفس نسبة المعلمين الحاليين ليست محل اجتهاد ولا دراسة ولا منة من أحد، وأن الموضوع يحتاج فقط آلية تطبيق القانون رقم 5 الصادر عن المؤتمر الوطني سنة 2013 والمعني بإضافة مادة لقانون الضمان الاجتماعي

وأكدت آمال على وجوب تطبيقه ووضعه موضع التنفيذ بعد أن ظل حبيس الأدراج لمدة خمس سنوات على حد تعبيرها، وأضافت أن هذا الموضوع بكافة جوانبه القانونية سيكون ضمن حلقات برنامج بدون محكمة الذي سيبث قريبا على شاشة 218

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