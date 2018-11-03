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“كرموس” يعلق على توافق “النواب والدولة”

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إن التوافق الذي جرى بين مجلسي النواب والدولة حول إعادة هيكلية السلطة التنفيذية لهو خطوة في الاتجاه الصحيح

كرموس في حديثه مع وكالة سبوتنيك أكد أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية وتوحيد المؤسسات إضافة إلى أنها سبب رئيسي في حل كثير من الإشكاليات في حال إنجازها

الآلية التي تم التوافق عليها هي اختيار ثلاثة ممثلين من ثلاثة أقاليم مختلفة، ويتم بعد ذلك اختيار رئيس ونائبين من بينهم، إضافة إلى رئيس حكومة من خارج المجلس الرئاسي يتكفل بتشكيل حكومة واحدة وشاملة لعموم البلاد، على حد تعبيره

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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