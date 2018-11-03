“كرموس” يعلق على توافق “النواب والدولة”

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إن التوافق الذي جرى بين مجلسي النواب والدولة حول إعادة هيكلية السلطة التنفيذية لهو خطوة في الاتجاه الصحيح

كرموس في حديثه مع وكالة سبوتنيك أكد أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية وتوحيد المؤسسات إضافة إلى أنها سبب رئيسي في حل كثير من الإشكاليات في حال إنجازها

الآلية التي تم التوافق عليها هي اختيار ثلاثة ممثلين من ثلاثة أقاليم مختلفة، ويتم بعد ذلك اختيار رئيس ونائبين من بينهم، إضافة إلى رئيس حكومة من خارج المجلس الرئاسي يتكفل بتشكيل حكومة واحدة وشاملة لعموم البلاد، على حد تعبيره

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