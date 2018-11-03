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الشمع الأحمر يغزو محلات طرابلس

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام مركز الحرس البلدي في سوق الجمعة بقفل معمل حلويات في المدينة بالشمع الأحمر بعد تسجيل عدد من المخالفات التي تتعلق بالشروط الأساسية والإجراءات القانونية المعتمدة

معمل “النحلة” تم إقفاله بسبب عدم الاهتمام بالنظافة وعدم توفر الشروط الصحية اللازمة، إضافة إلى عدم توفر شهادات صحية للعمال وعدم ارتداء أزياء خاصة بالعمل، وفق إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز

وتنشط في طرابلس في الآونة الأخيرة عدد من الإجراءات الصارمة في حق المطاعم والمقاهي والمعامل والمخابز والمحلات التجارية التي لا تلتزم بالشروط القانونية والنظافة على وجه الخصوص

وأقفل أعضاء الحرس البلدي طرابلس خلال الجولات التفقدية محلين للمواد الغذائية بعد ضبط مواد منتهية الصلاحية بداخلهما، و11 محلا لبيع اللحوم لعدم وجود تراخيص في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى عدد من الصيدليات وقاعات المناسبات

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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