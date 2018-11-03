صنع الله يأمر بإنشاء معهد نفطي في بنغازي

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بتوجيه تعليماته بشأن بناء منشأة تعليمية تختص في مجال النفط في المنطقة الشرقية، خلال اجتماعه الأخير في مقر المؤسسة بطرابلس

صنع الله أكد على ضرورة تحديد المدة الزمنية للمشروع، بالإضافة إلى الآليات التي سيتم اتباعها لإنشاء معهد بنغازي للتقنيات النفطية وإعداد التصاميم وتوفير الأدوات اللازمة، وذلك حسب الميزانية المخصصة لهذا الغرض

وبحسب بيان المؤسسة فإن صنع الله طالب الفريق بموافاة المؤسسة بتقارير دورية حول النشاطات والأعمال المتعلّقة بالإنشاء والتصميم، إضافة إلى إجراءات اختيار المتدربين، وفق المعايير التي يطلبها قطاع النفط

والجدير بالذكر، أنه في سبتمبر الماضي قد تم تشكيل فريق الإشراف والمتابعة لتنفيذ مشروع معهد بنغازي للتقنيات النفطية بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 97 للعام 2018

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