الشيباني: المصاب جلل والخطب عظيم

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن الحل الأمثل للأزمة في ليبيا هو الاتفاق على مشروع وطني.

وقال الشيباني في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “يؤلمني التهافت على روما الذي حققت به ايطاليا أهدافها المعلنة والخفية وأرضت غرورها الاستعماري لترسل رسائل للعالم، أقلها أن ليبيا مستعمرتي السابقة وربما الحالية، القيادة فيها لنا ويجب أن لا يزاحمني ولا ينافسني عليها أحد،،،، هاهم من يتصدرون المشهد تشريعية وتنفيذية واستشارية يتقاطرون علينا كلما دعوناهم بل يتسابقون، ونسوي حتى الخلافات القبلية ،،، على فرنسا أن تحترم نفسها وتلتزم حدودها وان لا تدخل في “نجعي”.

وتابع الشيباني، “يا شعبنا العظيم.،،المصاب جلل والخطب عظيم،، للمحافظة على ما تبقى من سيادة وطنية وهيبة لدولتنا في زمن التردي، أكاد أجزم بأن الرد الوحيد الذي يصفع إيطاليا على وجهها البارد الصفيق ويقطع الطريق أمام الأجندات الخارجية هو أن يتفق الليبيون على مشروع وطني يديرونه فيما بينهم، واعتقد جازما أن التفاهم بين مجلس النواب ومجلس الدولة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتوحيد الحكومة وجميع المؤسسات لمدة أقصاها عام واحد يتم خلاله تهيئة الأجواء للانتخابات البرلمانية والرئاسية المنشودة” ليس بالإمكان ابدع مما كان” ،، وبذلك أدعو كل من يهمهم أمر ليبيا من أعضاء المجلسين ونخب ومؤسسات مجتمع مدني وغيرها للتعاون والدفع في هذا الاتجاه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وطن يكاد أن يضيع من بين أيدينا بدون مبرر”.

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