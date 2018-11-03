كونتي يحدد هدف حكومته من مؤتمر باليرمو حول ليبيا

حدد رئيس الحكومة الإيطالي، جوزيبي كونتي، الهدف الذي تسعى لتحقيقه حكومته في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، الذي سيعقد في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى «الإسهام في تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال عملية شاملة، بقدر الإمكان، تحت رعاية الأمم المتحدة».

وقال كونتي، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، أمس الخميس، إنه «هدف ثمين بالنسبة إيطاليا ، لما له من آثار إيجابية على إيطاليا: إدارة ظاهرة الهجرة، على سبيل المثال».

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ورأى كونتي، الذي يزور تونس اليوم الجمعة «أن العنصر الأساسي لنجاح المؤتمر هو بالطبع مشاركة واسعة من الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا، من منظور الملكية الليبية الكاملة لهذا الحدث وللعملية السياسية بصفة عامة»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وقال رئيس الحكومة الايطالية، إنه يتوقع مشاركة «رفيعة المستوى من جانب الشركاء الإقليميين والأوروبيين والدوليين، مثل الولايات المتحدة وروسيا، كدليل على تماسك المجتمع الدولي، لتجاوز الأزمة الليبية».

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