نقابة أطباء ليبيا لـ السراج : إلغاء القرار 1354 أو الإعتصام الشامل

ليبيا – نددت النقابة العامة لأطباء ليبيا ، الجمعة ، بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1354 لسنة 2018 بشأن لائحة إستخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية والذي نص على تخفيض مرتبات العاملين فى القطاع بنسب كبيرة تجاوز بعضها 20% .

وثمنت النقابة فى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ما يقوم به المجلس الرئاسي من ” جهد للنهوض بقطاع الصحة ” مؤكدة فى ذات الوقت على تحفظها وإستنكارها الشديد للكثير من الإجراءات والقرارات ذات العلاقة التي يتخذها المجلس بدون دراسة مستفيضة وبدون التمعن في الأضرار الجانبية لتلك الإجراءات والقرارات وانعكاساتها السلبية على القطاع والعاملين به ، وفقاً للبيان .

وقالت النقابة إن تلك القرارات تتم بدون التشاور مع الجهات المعنية ذات الإختصاص والعلم والخبرة من نقابات مهنية كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمهن الطبية المساعدة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة معتبرة ذلك إقصاءً متعمداً لتلك المؤسسات من قبل المتنفذين المقربين من الدائرة الأولى لإتخاذ القرار وذلك على حد تعبيرها.

وأضافت : ” القرار المشار إليه مجحف بكل المقاييس ومضر للعاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة ويهضم حقوقهم ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال ، وهو لا يعبر إلا عن وجهة نظر ضيقة جداً ونية مبيتة من قبل صاحب الأقتراح وأصراره على أن يخرج إلى حيز الوجود بهذا الشكل المعيب وكأنه الصقر الوحيد الذي يفهم ويفقه ويعلم كل ما يتعلق بأمور قطاع الصحة والعاملين به دون سواه وهو ذات الخطأ الذي يقع فيه المجلس الرئاسي كل مرة ” .

وطالبت النقابة العامة لأطباء ليبيــا تصر بتعليق تنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة فنية علمية مهنية من ذوي الإختصاص والعلم والمعنين بالأمر لمزيد من الدراسة والبحث لفحوى هذا القرار والمغزى منه للخروج بخلاصة ناجعة وفائدة كبيرة تعم على جميع المعنيين العاملين بالقطاع ومن ثم على القطاع نفسه ، بحسب نص ذات البيان .

وختمت معلنة : ” نأمل أن يتجاوب السيد المحترم رئيس المجلس الرئاسي إلى طلبنا العادل هذا بأسرع وقت ممكن خدمة للصالح العام ، وإلا سنضطر إلى دعوة كافة المعنيين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة إلى وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة يوم الأحد 11/11/2018 عند تمام الساعة 11 قبل الظهر حيث سنعلن خلال هذه الوقفة عن إعتصام عام لجميع الكوادر الطبية والطبية المساعدة في جميع المرافق الصحية بمختلف مناطق ليبيا ” .

المرصد – متابعات

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