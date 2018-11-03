السفارة الأميركية: نفط ليبيا مفتاح “رخاء البلاد”

وصفت السفارة الأميركية في ليبيا عائدات النفط الليبي بـ”المفتاح” الذي سيُمكّن البلاد من التمتع بمُستقبل أكثر رخاء.

ورحبت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” بإحصائيات إيرادات النفط التي نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط مؤخراً، مُشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها المُساهمة في تعزيز الشفافية بين مؤسسات البلاد.

ترحب سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بإصدار المؤسسة الوطنية للنفط لإيرادات النفط والغاز لتعزيز الشفافية بين المؤسسات الليبية. تعود عائدات النفط الليبية لمواطنيها وهي مفتاح لمستقبل أكثر رخاء في #ليبيا.https://t.co/EJHMWG3cLR

— U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) November 2, 2018

يُشار إلى أن الوطنية للنفط قد أعلنت أن إيرادات القطاع تراجعت شهر أغسطس بمعدل 1.57 مليار دولار أميركي؛ مُقارنة مع الأرقام المُسجلة في يوليو.

وأرجعت المؤسسة هذا التراجع إلى نتائج فرض حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية داخلها.

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