طرابلس: الإفراج عن الناشط السوداني المختطف منذ عام

أعلنت الجمعية الليبية للديمقراطية وحقوق الإنسان في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الأول، عن أطلاق سراح المدون والناشط السوداني جابر زين الذي اختطف عام 2016 من قبل مجموعة مسلحة.

وقالت الجمعية الليبية للديمقراطية حقوق الإنسان في بيان لها: “بفضل الله وعونه تم إطلاق سراح جابر زين، سوداني الجنسية وأحد سكان مدينة طرابلس”، مشيرة إلى أن “جابر زين قد وصل حرا طليقا لمطار الخرطوم بعد أن غادر مدينة طرابلس الليبية”.

وأضاف البيان “تعامل رئيس مكتب التحقيقات والعاملين معه بأهمية مع هذا الملف، وجرى متابعة عدد من قضايا الاختفاء القسري مع أهالي الضحايا”.

وأشارت الجمعية الليبية للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أنه “تقرر ترحيل جابر زين خارج ليبيا إلى بلده الأصلي السودان”.

وأكدت الجمعية الليبية للديمقراطية وحقوق الإنسان في بيانها أن “المسؤولية الأساسية لملفات قضايا الاختفاء القسري تقع على المجلس الرئاسي بصفته المسؤول عن أمن وأمان المواطن والمقيمين على الأراضي الليبية”.

وجابر زين من نشطاء المجتمع المدني والوسط الثقافي في طرابلس، حيث انتقل للعيش بها عندما كان في السادسة من عمره.

يذكر أن جابر زين اختطف يوم 25سبتمبر/أيلول عام 2016، من قبل مسلحي ملثمين بمنطقة قرقارش وسط العاصمة الليبية طرابلس.

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