كونتي: مؤتمر باليرمو يهدف إلى البحث عن حل للأزمة الليبية

أعرب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن أمله بأن يسهم مؤتمر باليرمو الإيطالية، المقرر عقده في 12 و13 من الشهر الجاري في حلحلة الأزمة الليبية.

وأوضح كونتي خلال مؤتمر عقده أمس الجمعة في تونس، إن احتضان باليرمو الإيطالية مؤتمرا دوليا دعيت له تونس وعدد من الدول والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، يستهدف البحث عن حل للأزمة الليبية في إطار الحوار الليبي- الليبي.

وبين رئيس مجلس الوزراء الإيطالي خلال المؤتمر، وجود تطابق في وجهات النظر التونسية الإيطالية حول أهمية حلحلة الوضع الراهن والذي يبقى الحوار الليبي — الليبي أساسه الأمثل.

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