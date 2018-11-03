بلدي الجفرة يُعلن الفقها منطقة “منكوبة”

أعلن المجلس البلدي الجفرة أن منطقة الفقها “منكوبة” عقب الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له وكشف مدى هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، وحاجتها لوقفة جادة من قبل كافة الأطراف.

وجاء إعلان المجلس البلدي عبر بيان أصدره عقب اجتماع ترأسه عميد البلدية بحضور أعضاء المجلس والنائب عن منطقة الجفرة، إسماعيل الشريف، ومسؤولي القطاعات الخدمية بالبلدية ومدير مديرية أمن الجفرة.

وناقش الاجتماع حاجة الجفرة لتكاتف أبناءها ومُساندة الجهات الأمنية على اتخاذ وتنفيذ كافة التدابير التي من شأنها المُحافظة على استقرار المنطقة، والتركيز على إعادة تأهيل المناطق التي تضررت جراء هجوم الفقها.

وقرر بلدي الجفرة تشكيل لجنة متخصصة للإشراف على حصر العائلات المُتضررة بشكل كبير من الأوضاع في الجفرة، وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

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