الوطنية للنفط: معهد بنغازي للتقنيات النفطية سيضمّ اختصاصات ليست متوفرّة في نظيره بطرابلس

طرابلس-العنوان

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى ضرورة بناء منشأة تعليمية تختص في مجال النفط بالمنطقة الشرقية من ليبيا؛ وذلك من خلال إنشاء معهد بنغازي للتقنيات النفطية.

وأكد صنع الله، خلال اجتماع عقده يوم الخميس بمقر المؤسسة بطرابلس، على ضرورة تحديد المدة الزمنية للمشروع، بالإضافة إلى الآليات التي سيتم اتباعها لإنشاء معهد بنغازي للتقنيات النفطية من خلال إعداد التصاميم وتوفير الأدوات اللازمة حسب الميزانية المخصصة لهذا الغرض.

وطالب صنع الله الفريق المشرف على المشروع بموافاة المؤسسة بتقارير دورية حول النشاطات والأعمال المتعلّقة بالإنشاء والتصميم، بالإضافة إلى إجراءات اختيار المتدربين وفق المعايير التي يتطلبها قطاع النفط وآليات التدريب.

كما طالب الفريق من التأكدّ من أن المعهد الجديد يضمّ اختصاصات غير متوفرّة في نظيره بمدينة طرابلس، والتي تتمثل في تخصصات اللحام تحت الماء (اللحام الغاطس) والتخصصات المتعلقة بالبيئة وتقنية المعلومات.

يذكر أنه قد تم تشكيل فريق الإشراف والمتابعة لتنفيذ مشروع معهد بنغازي للتقنيات النفطية بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 97 والصادر في 24 من سبتمبر الماضي.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، العماري محمد العماري، وبالقاسم شنقير، ورئيس فريق الإشراف والمتابعة لتنفيذ مشروع معهد بنغازي للتقنيات النفطية، عبد السلام العقيلي. والمستشار القانوني بالمؤسسة، أحمد البدري.

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