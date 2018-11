السودان يُحذر متمرديه في ليبيا من العودة مرة أخرى

المتوسط:

أعلنت قوات الدّعم السريع في الجيش السوداني تحذيرها لعناصر الحركات المسلحة السودانية في ليبيا من محاولة الدخول إلى السودان.

وقررت قوات الدعم السريع في الجيش السوداني نشر قواتها على الحدود الشمالية لإقليم دارفور.

وتوعد قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي توعّد الحركات المسلحة في ليبيا بالحسم القاطع والمطاردة في حال محاولتهم دخول بلاده.

وأكد حميدتي إرسال قوات جديدة من جنوب دارفور إلى شمالها لإطلاق حملة جديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ووقف نشاط الحركات المسلحة.

