حقل النافورة يقوم بتغذية محول ضواغط الغاز بالمحطة رقم (4)

قام قسم الكهرباء بتوصيل وتغذية المحول الجديد الخاص بضواغط الغاز بالمحطة 4 عن طريق الخط الأرضي كابل ( 50mm- 5KV) من غرفة تحكم الجهد المتوسط (4160V) بطول 600م تقريباً تحت الأرض بعد ما تم حفر خندق بين غرفة التحكم وصولاً للمحول.

وحرص فريق العمل علي مراعاة والأخذ باحتياطات السلامة الكاملة أثناء المد وفرد الكابل تحت الأرض وحين فصل التيار الكهربائي بحيث تم تجنب أنابيب المياه والغاز الأرضية ووضع الشريط الأصفر للتنبيه ووضع القطع الخرسانية المعدة لهذا الغرض، كما تمت عملية توصيل الكهرباء لمحول الجهد المنخفض الخاص بالإنارة الخارجية ومكتب وورشة قسم ضواغط الغاز بالمحطة.

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