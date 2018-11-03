الافريقية تستعد للعودة بكل المسافرين العالقين في مطار قرطاج

ليبيا – أعلن مدير الإدارة المالية بشركة الخطوط الجوية الأفريقية ومدير فرع المنطقة الشرقية سراج الفيتوري عن استعداد الشركة لاقلاع اكبر طائراتها غداً الاحد للعودة بكل الركاب الليبيين العالقين في مطار تونس .

الفيتوري أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للشركة على أن الطائرة airbus A330 التابعة للخطوط الأفريقية ستكون في مطار تونس عند حوالى الساعة 5 مساء .

يشار إلى أن الخطوط الافريقية قد ألغت رحلتها التي كان من المقرر إجراؤها يوم الخميس الماضي من مطار تونس قرطاج إلى مدينة بنغازي دون إعلان سبب محدد وترتب على هذا بقاء عدد من المواطنين في مطار تونس قرطاج حتى اليوم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية