الاتفاق على إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في جادو

أتفق رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة ومدير عام صندوق الجهاد ومدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بالشركة العامة للكهرباء رئيس المجلس البلدي جادو علي مشروع إنشاء محطة توليد طاقة الشمسية بطاقة 50 ميغاوات داخل نطاق الجغرافي لبلدية جادو وذلك في اجتماع عقد الاربعاء بمدينة جادو .

وتم خلال اجتماع استعراض فكرة المشروع وآلية دعم المشروع والأبعاد الاقتصادية للمشروع إضافة إلى الجهة الممولة للمشروع ومراحل التنفيذ المشروع.

واعرب مدير المشروع حميد الشروالي في حديثه للاقتصادية عن التعاون بين المؤسسات والمجلس المحلي على إنجاح المشروع الذي يعد الأول من نوعه في البلاد والذي من شأنه أن يساهم استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة مضيفا المحطة ستكون لها اثار اقتصادية واجتماعية حسنة على المنطقة وهي لن تكلف البلدية سوى قطعة الارض المحددة في المنطقة الرعوية بالجفارة والتي تقع شمال الطريق المتجه الى نالوت عند الحدود الادارية مع الرجبان هناك .

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