المتوسط:

استقبلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم السبت، بمقر بعثة الأمم المتحدة بطرابلس ممثلين عن شباب المجتمع المدني من بنغازي والجنوب الليبي.

وناقش الاجتماع سبل تمكين الشباب في أرجاء ليبيا وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وصناعة القرار.

