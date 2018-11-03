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هيثم التاجوري يقتحم سوق العملة في طرابلس و يقوم بتعذيب بعض التجار

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس قال شهود عيان  للعنوان : إن قائد مليشيات طرابلس هيثم التاجوري يقتحم سوق العملة فى طرابلس ويمارس عمليات تعذيب على صغار التجار أمام المارة. وأضافت ذات المصادر للعنوان أن التاجوري أجبر تجار العملة الصغار على إتخاذ وضع البروك ودلق براميل القمامة على رؤوسهم أمام المارة كما قام باطلاق  النار على أحد المواطنين الرافضين لممارساته غير …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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