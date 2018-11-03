هيثم التاجوري يقتحم سوق العملة في طرابلس و يقوم بتعذيب بعض التجار

العنوان-طرابلس قال شهود عيان للعنوان : إن قائد مليشيات طرابلس هيثم التاجوري يقتحم سوق العملة فى طرابلس ويمارس عمليات تعذيب على صغار التجار أمام المارة. وأضافت ذات المصادر للعنوان أن التاجوري أجبر تجار العملة الصغار على إتخاذ وضع البروك ودلق براميل القمامة على رؤوسهم أمام المارة كما قام باطلاق النار على أحد المواطنين الرافضين لممارساته غير …
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صحيفة العنوان الليبية
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