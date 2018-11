«إيني الإيطالية» تتوصل لاتفاق مع «الوطنية للنفط» لدعم المشاريع في ليبيا

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم السبت، وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز يضم كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، والمدير التنفيذي للعمليات بشركة انتونيو فيلا، ومديرعام إيني شمال افريقيا عبد المنعم العريفي.

وتناول الاجتماع مشاريع الشركة في ليبيا، وما سبق مناقشته في اجتماعات سابقة حول عقد اتفاقيات للاستثمار النفطي في ليبيا وإمكانية استحداث مشاريع للتنمية في مناطق عمل الشركة في جنوب البلاد وشمالها، كذلك أكد كلاوديو توصلهم لاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء لدعم مشاريع للطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.

