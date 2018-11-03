وفد إيني يبحث استثماراتها في ليبيا مع السراج

العنوان-طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ” فائز السراج” السبت، مع وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط مشاريع الشركة في ليبيا، وما سبق مناقشته في اجتماعات سابقة حول عقد اتفاقيات للاستثمار النفطي في ليبيا وإمكانية استحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة في جنوب البلاد وشمالها،

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية توصلهم لاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء لدعم مشاريع للطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة بحسب الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي.

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