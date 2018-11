“تحسين البيئة المدرسية” محور اجتماع «تعليم الوفاق» مع مراقبي تعليم طرابلس

المتوسط:

ناقشت مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التعليم في “اجتماع تقابلي” عقدته مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى آليات العمل المشترك لتنفيذ حزمة من “مشاريع تنموية” لصالح المدارس التي تعاني الاكتظاظ الطلابي .

وتضمن الاجتماع الذي انعقد بحضور مدير عام المصلحة (علي القويرح ) وعدد من مديري إدارات ومكاتب المصلحة وضع خارطة زمنية تضمن توفير الاحتياجات المدرسية ووصولها إلى مستحقيها وفق الاحتياج الفعلي ومايتم رصده من بيانات” تشارك مراقبات التعليم في رسمها .

ودعت المصلحة خلال اجتماعها مراقبي التعليم إلى التعاون معها في حصر المدارس التي تعاني الاكتظاظ وتحديد الأولويات في تفعيل المشاريع التعليمية المتوقفة داخل مناطقهم التعليمية.. إضافة إلى مشاركة المصلحة في مشروعها الخدمي والهادف إلى إنشاء ورش للصيانات السريعة داخل المراقبات وتوجيه الكوادر الهندسية والفنية الراغبة للالتحاق بها .

ومن جهتهم ..عبر مراقبو التعليم عن رغبتهم المطلقة في التعاون المشترك مع “المصلحة” في جميع خططها المستقبلية والهادفة إلى إصلاح البيئة التعليمية داخل المدارس مؤكدين عزم مراقباتهم في إنجاح العام الدراسي الحالي والعمل على تخطى كافة الصعوبات والمشاكل .

يشار إلى أن الاجتماع جاء بحضور مراقبي التعليم ببلديات (طرابلس المركز – أبوسليم – عين زارة – سوق الجمعة – تاجوراء – حي الأندلس ) .

