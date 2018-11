«بلدي غات» يستعرض توصيات لجنة السيول

المتوسط:

استعرضت لجنة حصر الأضرار المشكلة من المجلس البلدي غات، في اجتماعها الأول، تصنيف المباني والمنازل من حيث الأضرار للبدء في معالجتها حسب اختصاص كل جهة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة مشاكل البنية التحتية والعمل على توفير بيئة صحية للمواطنين.

وخلفت الأمطار الغزيرة، التي هطلت علي مدينة غات نهاية شهر أكتوبر الماضي خسائر كبيرة نتيجة تضرر طرق المدينة ومساكن المواطنين ومحاصيل الفلاحين الذين جرفت السيول كل مزروعاتهم.

وبحسب تقرير اللجنة المبدئي للأضرار بالمدينة، شملت تصدع بعض جدران وأسقف البيوت وتضرر الطرق والشوارع التي كانت في الأصل متضررة الي جانب الخسائر الأخرى المتمثلة في إتلاف الآبار ونفوق المواشي وإتلاف كلي للمحاصيل الموسمية.

