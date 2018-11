الاتحاد الأفريقي يرحب بدعوات المصالحة بين الليبيين

المتوسط:

رحب الاتحادُ الأفريقي بدعوات الجهات الفاعلة في ليبيا له للعبِ دور قياديّ في تعزيز الحوار والمصالحة بين الليبيين.

وقال الاتحاد في تغريدة لمفوض الأمن والسلم السفير إسماعيل شرقي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب لقاء جمعَهُ والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري، ومستشار المفوض العام للاتحاد الأفريقي محمد الحسن، بوفد رفيع المستوى من الجيش الوطني برئاسة المدعي العسكري العام العميد فرج المبروك عبد النبي الصوصاع.

