رصف وتطوير الشوارع الرئيسية ببلدية الكفرة

أفاد المجلس البلدي الكفرة، بأنَّ الشوارع الرئيسية بالمدينة تشهد أعمال صيانة وإعادة رصف.

وقال مدير مشروع صيانة الطريق أسامة مصادف، إنه تم تفعيل العقود السابقة مع الشركات المحلية لصيانة العديد من الطرق الرئيسية، الذي تربط مناطق حيوية بالمدينة.

وأوضح مدير المشروع، أن طول الطريق الذي يستهدفه المشروع 2 كم ينفذ من قبل شركة الخدمات العامة بالكفرة، مؤكدًا حرص الشركة على التقيد بالمواصفات والمعايير المتفق عليها، وأن الشركة استطاعت حتى الآن تسوية وتمهيد مسافة 1600م من الطريق.

