قرار بنقل تبعية منطقة «قرية الخدمات» إلى سجل الأحوال المدنية بترهونة

أصدرت مصلحة الأحوال المدنية، قرارًا برقم 367 بشأن نقل تبعية مكتب السجل المدني بمنطقة قرية الخدمات إلى مكتب إصدار السجل المدني ترهونة بدلاً عن تبعيته لمكتب إصدار السجل القره بوللي.

وكان رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، افتتح فرع مصلحة الأحوال المدنية الزيتونة والتي تضم بلديات «ترهونة– بني وليد– الجفرة».

وحضر الإفتتاح بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة الأحوال المدنية المجلس البلدي ترهونة ورئيس هيئة السلامة الوطنية ولفيف من الأعيان والمشايخ ومدراء الإدرات والمكاتب بالمصلحة.

