ترقب لإحاطة سلامة.. ولمصير المُعرقلين

قبل أيام من انعقاد مؤتمر بالريمو، يشهد مقر البعثة الأممية في طرابلس اجتماعات مع قوى سياسية ومجتمعية ومنظمات دولية لبحث الأوضاع في البلاد.

حيث قامت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بزيارة مقر بعثة الأمم المتحدة، والتقت فيها المبعوث الأممي غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبالرغم من عدم ظهور أي تفاصيل حول هذه الزيارة التي استمرت يومين، يتساءل البعض عن احتمال تجديد على العقوبات السابقة الصادرة بحق سياسيين متهمين بعرقلة المسار السياسي في ليبيا، أو إضافة أسماء جديدة لقائمة العقوبات التي شملت أيضا جنودا متورطين في جرائم حرب.

لكن هذا التوقيت الذي يسبق الإحاطة بأيام ربما يعطي مؤشرات بأن معرقلي المسار السياسي ليسوا في مأمن وأن العقوبات ستطالهم.

وتطرح تساؤلات عن الجديد الذي سيحمله سلامة في إحاطته، خاصة أن الملف الليبي من نواحيه الأمنية والاقتصادية واضحا للمجتمع الدولي.

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