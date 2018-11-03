بلدي سرت يستلم 13 شاحنة حديثة لنقل القمامة

استلم المجلس البلدي سرت، السبت، 13 شاحنة جديدة حديثة الصنع ذات نوعية ضاغطة مخصصة لنقل القمامة للشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة.

وقال الناطق الإعلامي بالمجلس البلدي سرت محمد الأميل، إن البلدية استلمت 12 شاحنة ضاغطة؛ لنقل القمامة لمكب مرحلي، وشاحنة نقل حجم كبير، من جملة أسطول يبلغ عدده 20 شاحنة.

وأشار الأميل إلى أن إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة تسلمت أسطول الشاحنات النظافة فور وصولها؛ لتتمكن من أداء عملها على أكمل وجه.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلم، أغسطس المنصرم بلدية سرت، شاحنات قمامة؛ لدعم الشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة.

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