بوطبنجات: الجيش يستهدف مواقع الجماعات المتطرفة في درنة

أكد معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة في الجيش صلاح بوطبنجات أن قوات الجيش تحكم الخناق على الجماعات المتطرفة في درنة وتقوم بتدمير مراصدها

وقال بوطبنجات في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية ان الجماعات المتطرفة ما عادت تستطيع المناورة او الحركة في حي المدينة القديمة بدرنة بعد ان احكم الجيش الخناق عليها.

وأشار بوطبنجات الى ان الجيش يقوم بتنفيذ عمليات قنص تستهدف عناصر من الجماعات الارهابية موضحا ان الهلال الأحمر يعمل على انتشال جثث القتلى.

وكان الناطق باسم قيادة الجيش احمد المسماري أكد أن ما تشهده درنة حاليا هو عمليات أمنية وليست عسكرية، تدار من قبل غرفة درنة الأمنية، وغرفة عمليات عمر المختار .

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