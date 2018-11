«المسماري»: المنطقة الغربية سبب تأخير توحيد الجيش.. ونطالب بإجراء الانتخابات

المتوسط:

أكد العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، أن سبب تأخر التوقيع على اتفاق نهائي بين العسكريين في القاهرة بسبب العراقيل التي تأت من المنطقة الغربية لأن بعض ضباط هذه المنطقة يصرون على أن يكون اعتماد الاتفاق من السراج.

وأضاف المسماري، خلال تصريحات صحفية له،”أن العراقيل لم تأت من مجلس النواب، ونحن نعتقد أن البرلمان هو الذي يجب أن يعتمد ما توصلنا إليه لتوحيد الجيش باعتبار أن البرلمان هو الجهة التشريعية في الدولة”.

وأكمل المسماري،” أن السلطة في يد الميليشيات والسلاح هناك للميليشيات سواء في مصراتة أو في طرابلس وعلى ما يبدو أن هذا له أثر سلبي على مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية”.

وأضاف، “أن مجلس النواب ومجلس الدولة وصلا إلى وضع صيغة لإعادة الهيكلة وأعتقد أن إعادة الهيكلة ستحل كثيراً من المشكلات أو الذهاب إلى انتخابات مباشرة ونحن في القيادة العامة نطالب بالذهاب إلى انتخابات مباشرة”.

