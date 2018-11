برلماني: إيطاليا مُستفيدة من الفوضى الموجودة في ليبيا

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إنَّ إيطاليا لها مصالح متعددة في ليبيا ومستفيدة أيضًا من الفوضى التي تحقق لها الكثير من المصالح رغم حديثها المتكرر عن رغبتها في استقرار ليبيا لمنع الهجرة غير الشرعية.

وأضاف «افحيمة»، أنَّ الكثرين يرون أنَّ مؤتمر باليرمو النسخة الإيطالية لمؤتمر باريس، معتبرًا أنه محاولة من إيطاليا لتكون لها اليد العليا في الدولة الليبية.

وأشار «افحيمة»، إلى أنَّ النوايا غير كافية لإنهاء الفوضى مع وجود من يرغب في استمرارها وإطالة أمدها، ومع غياب إرادة حقيقية للوصول لاتفاق.

