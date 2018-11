«سرت» تستقبل 13 شاحنة لنقل القمامة

المتوسط:

قام ديوان بلدية سرت، السبت، باستقبال 13 شاحنة جديدة مخصصة لنقل القمامة، ستدخل الخدمة مع الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت.

وأفاد الناطق الإعلامي بالمجلس البلدي سرت، محمد الأميل، بأنه كان في استقبال الشاحنات، عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير الاحرش، ومدير الشئون الإدارية بالشركة عبد السلام أبو جازية.

وأشار إلى أن هذه الشاحنات من أصل 20 شاحنة مخصصة للبلدية، وتضم 11 ضاغطة لنقل القمامة ومكب مرحلي وشاحنة نقل حجم كبير.

