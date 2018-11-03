فيديو | تحقيق تونسي : بيع البغدادي المحمودي إلى الإسلاميين فى طرابلس .. أقذر صفقة !

ليبيا – بثت قناة ” آم تونسيا ” الفضائية التونسية تحقيقاً بعنوان ” أقذر الصفقات فى تاريخ تونس ” حول عملية تسليم رئيس الوزراء السابق ” أمين اللجنة الشعبية العامة ” د.البغدادي المحمودي إلى طرابلس فى 24 يونيو 2012 مشيرة إلى أن تسليمه إلى ” الإخوان فى ليبيا تم رغم غياب الدولة ومؤسساتها دون وجود أي ضمانات تضمن حصوله على محاكمة عادلة .

وفى التحقيق الذي تابعته صحيفة المرصد عبر شاشتها اليوم السبت ، قالت القناة إن المحمودي جرى تسليمه فى إطار صفقة تجاهلت كل تلك العوامل التي لاتضمن له محاكمة عادلة مع وجود علاقات سياسية وصفتها بـالمريبة فى ذلك الوقت لتونس مع مليشيات ليبية لم تسمها .

وكانت الحكومة الإنتقالية فى حينها قد تسلمته من تونس وكان نائب رئيسها القيادي فى حزب الجبهة الوطنية مصطفى أبوشاقور مسؤولاً عن الملف وتعهد بمحاكمة المعني محاكمة عادلاً إضافة للقيادي فى الجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف الذي أشرف على سجن المحمودي بسجن الهضبة حتى سنة 2016 قبل أن ينتقل إلى سجن تابع لكتيبة ثوار طرابلس التي سيطرت على الهضبة ونقلت سجنائه إلى وجهات أخرى .

عميد المحاميين التونسيين أبان التسليم البشير الصيد رد على إتهامه بأنه ملاحق بلعنة تسليم البغدادي المحمودى قائلاً : ” من يقولون هذا هم من تلاحقهم لعنة قتل معمر القذافي ، من يقول أنني مسؤول أقول بأنه لا وطني ولا ديمقراطي سواء كان ليبي أو تونسي هؤلاء أسميهم البيوعة هم المتحالفين والمتعاملين مع الولايات المتحدة وفرنسا والإرهاب وهم من أدخلوا الإرهاب إلى ليبيا وتونس وتونس والجزائر وغيرها ” .

وعن سؤاله حول ما إذا كانت هناك صفقة تم بموجبها بيع البغدادي المحمودى إنطلاقاً من منصبه السابق كعميد للمحامين قال : ” لم يتم بيع المحمودي فقط ، بل تم بيع ليبيا بأكملها من العملاء الذين باعوها وتحالفوا ضدها وضد شعبهم وجلبوا الناتو لكي يدمر بلادهم التي تفشى فيها الإرهاب ، حتى إن هذه الهجمة نالت تونس ودمرت العلاقات بين شعبينا لأن هناك من تعامل مع هؤلاء من التونسيين ومنهم رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي ، ومنصف المرزوقي وحركة النهضة ، هؤلاء هم الذين لديهم علاقات مع الذين دمروا ليبيا ” .

وبصفته عضواً فى فريق المحامين عن البغدادي المحمودى سأله أحد الصحفيين عن كيفية وصول الرجل من سجن المرناقية فى تونس إلى طرابلس فقال الصيد : ” سلمته السلطات التونسية آنذاك وباعته والمتورطون ثلاثة هم رئيس المجلس التأسيسي – البرلمان السابق – ورئيسي الحكومة حمادي الجبالي وهو من الإخوان المسملين والجمهورية الباجي السبسي “.

وأكد الصيد بأن البغدادي تم بيعه فى صفقة تورط فيها الرؤساء التونسيون الثلاثة مشيراً إلى صعوبة تحديد طبيعة تقسيمها بينهم مع إعتراف وزير المالية السابق الذي عمل فى تلك الفترة بوجود هذه الصفقة وبأن طابعها مالي مفجراً مفاجئة عن إعتراف محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير بوجود هذه الصفقة وبأن تحقيقات ضده قد تم فتحها بالخصوص وقال : ” التاريخ سيكشف كل شيئ ” .

وتمسك الصيد بأنه فريقه الذي ترأسه من المحامين المكون من 12 محامياً دافع عن المحمودى أحسن دفاع وقال :” الحديث عن شراكتي فى صفقة بيع البغدادي مجرد مسخرة ولا أدري من أين جاء ، الصفقة واضحة وثابتة والقانون والدين والدستور والأخلاق تمنع تسليمه إلى ليبيا لكن الأمر حدث ، حتى إنه فى عهد الرؤساء السابقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة لم تتم أي عمليات تسليم وهذه جريمة كبرى ، وفى يوم من الأيام ستقوم قضايا ضد من سلموه ” .

المرصد متابعات

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