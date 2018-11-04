وصول جثمان محمد أبوبكر القذافي إلى مستشفى المقريف في أجدابيا

أعلن مكتب خدمات جرحى وشهداء الجيش الليبي بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي، اليوم السبت، استقبال جثمان المواطن محمد أبوبكر أبوسدرة القذافي الذي أُعلن العثور عليه بجبال زلة جنوب وسط ليبيا، أمس الجمعة.

وكان المواطن محمد أبوبكر أبوسدة القذافي خُطف من قبل الجماعات الإرهابية في 25 يونيو من العام الماضي عندما كان متوجهًا من مدينة سرت إلى منطقة الجفرة.

وقال مدير مكتب خدمات جرحى وشهداء الجيش الليبي بالمستشفى عبد الرازق أدويك البركي، لـ«بوابة الوسط»، إن جثمان محمد أبوبكر أبوسدرة القذافي وصل إلى المستشفى بعد نقله من منطقة زلة عن طريق «الكتيبة 128» إلى مدينة أجدابيا.

وأضاف أن الجثمان نُـقل إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا «من أجل عرضه على الطبيب الشرعي وأخذ عينة منه للتأكد من مطابقتها مع عائلته التي ستتسلم الجثمان لنقله إلى مدينة سرت بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة».

وأوضح أن جثمان محمد أبوبكر القذافي عُـثر عليه في منطقة زلة بعد اعترافات أدلى بها «الإرهابي» جمعة مسعود بالحسن القرقعي، الذي أُلقي قبض عليه في منطقة الفقهاء خلال المدة الماضية، مشيرًا أن «الكتيبة 128» هي مَن قامت بالبحث عن الجثمان حتى وجدته ونقلته إلى أجدابيا.

وأثنى عبد الرازق أدويك على مجهودات مكتب الخبرة القضائية في أجدابيا على ما يقدمونه من خدمات لشهداء الجيش الليبي، وخص بالذكر الطبيب الشرعي أسامة السوداني، والطبيب الشرعي أحمد الشريفي، ومساعد طبيب وليد حويل، ورئيس النيابة العامة عز الدين القسام العوامي على ما قدموه من خدمات جليلة من أجل خدمة شهداء وجرحى الجيش الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط