فرنسا: احترام التزامات إعلان باريس أمر ضروري

قالت المستشارة القانونية للبعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة شيراز قصري إن احترام الالتزامات التي وردت في إعلان باريس أمر ضروري لخروج ليبيا من الوضع الراهن.

وأضافت قصري في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أن مؤتمر باليرمو يجب أن يدعم جهود الليبيين ويشجعهم على متابعة المسار الأممي للخروج من الأزمة.

وأشارت قصري إلى أن ليبيا تعيش وضعا هشا كما برهنت على ذلك أحداث طرابلس ومن قبلها أحداث الهلال النفطي على حد تعبيرها، قائلة إن الاقتصاد الليبي مبني على النهب، وفق تعبيرها، وقد يعرض العملية السياسية للخطر.

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