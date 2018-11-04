«إيني»: قريبًا طرح مناقصة تطوير منشآت بحرية ليبية جديدة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز، كلاوديو ديسكالزي، تطوير منشآت بحرية ليبية جديدة سيجري طرح مناقصتها قريبًا.

وأكد ديسكالزي في اجتماع مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله التزام الشركة القوي بالانتظام في تنفيذ أنشطتها في ليبيا، حسب بيان نشرته وكالة «رويترز».

وأوضح أنه سيتم إجراء دراسة هندسية لهذه المنشآت البحرية في مناقصة سيتم طرحها قريبًا، وتوقع ديسكالزي بدء أول إمدادات الغاز بعد تحديث محطة «الوفاء» في الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» تناول مشاريعها في ليبيا، وما سبق مناقشته في اجتماعات سابقة حول عقد اتفاقات للاستثمار النفطي في ليبيا، وإمكانية استحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عملها.

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