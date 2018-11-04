إسطنبول .. صور | قيادات إخوان ليبيا تشارك فى ” المحفل الأكبر ” للتنظيم الدولي

ليبيا – شارك عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الليبية فى إجتماع الدورة الخامسة للجمعية العمومية للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين المنعقد فى تركيا برعاية بلدية إسطنبول فى الفترة ما بين 3 – 8 نوفمبر الجاري ومنهم علي الصلابي ، ونيس المبروك ، سالم جابر ، وسالم الشيخي أحد المتداولة أسمائهم فى قضية إغتيال اللواء عبدالفتاح يونس بصفته مسؤولاً عن اوقاف الإنتقالي سنة 2011 .

وقال عضو أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القيداي فى الإخوان الليبية ونيس المبروك وهو المصنف على لائحة الإرهاب الخاصة بمجلس النواب رفقة الصلابي والشيخي والجابر إضافة إلى لوائح الدول المقاطعة لقطر، إن المؤتمر السنوي للاتحاد لهذا العام سيشهد انتخاب رئيس جديد للاتحاد وإعادة انتخاب الأعضاء ومجلس الأمانة العامة.

على هامش المؤتمر – يمينا الصلابي – الشيخي – المبروك

وأكد المبروك في تصريح لـ النبأ ،السبت، أنهم يسعون في الاتحاد العالمي إلى عكس المظهر الحضاري للإسلام ممثلا في التداول على المناصب القيادية بالاتحاد .

أرشيفية من زيارة ولد الددو إلى طرابلس سنة 2013 – فتحي عقوب المسؤول بمصرف ليبيا المركزي – المحافظ الصديق الكبير – المفتي الصادق الغرياني

كما سجلت الصور الواردة السبت من إسطنبول حضور القيادي فى التنظيم الدولي للإخوان الموريتاني محمد الشيخ ولد الددو الذي ظهر جالساً فى الصف الأول بجوار القرضاوي والقره داغي فى الوقت الذي يعد فيه إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد من أكبر محافل جماعة الإخوان المسلمين حول العالم ويشارك فيه قيادات من أكثر من 70 دولة .

وانطلقت السبت في مدينة إسطنبول التركية أشغال المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تحت عنوان “الإصلاح والمصالحة” بالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية بدورتها الخامسة وسط حضور كثيف لقيادات التنظيم الدولي للإخوان وأبرزهم المصري القطري المقيم فى الدوحة يوسف القرضاوي .

ومن جهته دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القيادي فى التنظيم الدولي للإخوان علي القرة داغي إلى إطلاق سراح العلماء الإصلاحيين المعتدلين الذين قال بأنهم تعرضوا للظلم بسبب أفكارهم من أمثال الدكتور السعودي سلمان العودة فى إشارة منه إلى دعاة الإخوان المعتقلين فى السعودية .

كما طالب علي القرة داغي قادة الدول الإسلامية بالدفاع عن قضايا الأمة والسعي إلى الإصلاح وتحقيق العدل والمساواة بين الشعوب، وفق كلمة ألقاها بالمؤتمر السنوي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونقلت قناة النبأ أبرز ماجاء فيها .

وانطلقت السبت في مدينة إسطنبول التركية أشغال المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تحت عنوان “الإصلاح والمصالحة” بالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية بدورتها الخامسة.

المرصد – متابعات

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