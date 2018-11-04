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محاولة اغتيال لطبيب في سبها

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال أسامة الوافي الناطق باسم مركز سبها الطبي إن مجموعة مسلحة قامت بإطلاق النار على “علي الصادق” أخصائي العظام بالمركز في منطقة الناصرية مساء اليوم، حيث أصيب الصادق في قدميه، وأجريت له عملية في مصحة الأمل

الوافي في اتصال هاتفي مع 218 صرّح أن مركز سبها الطبي يتعرض إلى حرب منظمة كما وصفها، وتهدف إلى إفراغه من الكوادر الطبية التي تعمل به

والجدير بالذكر أن “علي الصادق” عراقي الجنسية ويعمل في مركز سبها الطبي منذ قرابة 10 سنوات في تخصص العظام والمفاصل، وسبق وأن أجرى عددا من العمليات الخاصة بتركيب وتثبيت المفاصل لعدد من الحالات في المنطقة الجنوبية

يذكر أنه قبل أقل من أسبوع تم اختطاف المراقب المالي لمركز سبها مفتاح يونس سالم أثناء عودته رفقة أسرته من مزرعته في المدينة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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