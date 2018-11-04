محاولة اغتيال لطبيب في سبها

قال أسامة الوافي الناطق باسم مركز سبها الطبي إن مجموعة مسلحة قامت بإطلاق النار على “علي الصادق” أخصائي العظام بالمركز في منطقة الناصرية مساء اليوم، حيث أصيب الصادق في قدميه، وأجريت له عملية في مصحة الأمل

الوافي في اتصال هاتفي مع 218 صرّح أن مركز سبها الطبي يتعرض إلى حرب منظمة كما وصفها، وتهدف إلى إفراغه من الكوادر الطبية التي تعمل به

والجدير بالذكر أن “علي الصادق” عراقي الجنسية ويعمل في مركز سبها الطبي منذ قرابة 10 سنوات في تخصص العظام والمفاصل، وسبق وأن أجرى عددا من العمليات الخاصة بتركيب وتثبيت المفاصل لعدد من الحالات في المنطقة الجنوبية

يذكر أنه قبل أقل من أسبوع تم اختطاف المراقب المالي لمركز سبها مفتاح يونس سالم أثناء عودته رفقة أسرته من مزرعته في المدينة

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