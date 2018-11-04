أهالي الزاوية يتفقون على دعم الأمن

التقى مجموعة من أهالي الزاوية في جلسة مصارحة ومكاشفة لتحديد موقفهم مما يحصل في البلاد واتفقوا على دعم المؤسسات الأمنية والمجلس البلدي لفرض الأمن وتسليم أسلحة السرايا وطي صفحة الماضي

كن الحضور من أطياف متعددة “سياسية واقتصادية واجتماعية وقبلية” بالإضافة إلى أمراء السرايا والمشائخ والأعيان وأساتذة الجامعات وعدد من المسؤولين والعامة لمناقشة مصلحة المدينة بعيدا عن كل الخلافات

وفي نهاية الاجتماع تم إصدار بيان ينص على:

دعم المجلس البلدي واحترام قراراته ودعم مديرية الأمن ومساعدتها على استعادة هيبتها ودعم الغرفة العسكرية والوقوف معها لحماية حدود المدينة، وتشكيل لجنة للتواصل مع السرايا وبحث سبل توحيد جهود حماية الزاوية

كما بارك المجتمعون مبادرة تسليم بعض أمراء السرايا سلاحهم على أمل أن تتخذ نهجم بقية السرايات في المدينة بعد التواصل معهم ومخاطبتهم في هذا الخصوص

وأعلن المجتمعون في نهاية البيان عن لقاء آخر في بيت الثقافة لمناقشة ما تم التوصل إليه بعد هذا اللقاء، وتشكيل لجان فاعلة لتنفيذ التوصيات المقترحة

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