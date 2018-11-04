بالفيديو | سرقيوة : عقيلة صالح مُرشح للمجلس الرئاسي الجديد

ليبيا – كشفت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة عن فتح باب الترشيحات للمجلس الرئاسي منذ أشهر مشيرة إلى أن الترشيح لم يكن مقتصراً على النواب فقط بل كان مفتوحاً للجميع وبأن أحد لم يتقدم من خارج مجلس النواب بسيرته الذاتية للمجلس.

سرقيوه تحدثت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحصاد” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الجمعة وتابعته صحيفة المرصد عن أن جلسة الخميس الماضي التي حضرها 22 عضو وبعد تأجيل الإجتماع لذلك الأسبوع كان عدد الحضور 33 عضو من أصل 52 نائب لإختيار اعضاء مجلس النواب لمن يرغب بالترشح وتم إرسال هذه المجموعة لمجلس الدولة لأخذ الرأي بها.

وتابعت قائلة :”عبدالسلام نصية يفترض أن يكون هناك تجمع لأعضاء مجلسي الدولة و النواب من برقة ولكن الظروف السياسية وصعوبة حضور مجلس الدولة الى المنطقة الشرقية نفس الشيء عدم تمكن اعضاء مجلس النواب من الذهاب لطرابلس ونحن لا نستطيع إدارة هذه الاجتماعات خارج ليبيا وعليه قمنا بأختيار الاسماء وأرسلناها لهم ليتم الموافقة على 2 أو 3 ثم يجتمع اعضاء مجلس النواب”.

وأشارت سرقيوة إلى أن مجلس النواب مكون من عدة خلفيات سياسية الأمر الذي يجعل من الصعوبة بأن يدعم ذلك المشروع من عدمه، مؤكدةً على أن هناك بعض النواب الذين تغيبوا عن حضور الجلسات لكنهم قدموا مباركتهم لهذا المشروع.

سرقيوه نوّهت لوجود ” قائمة وقعت ضد المجلس الرئاسي وبالرغم من ذلك فإن أي عضو بالرئاسي الحالي حسب المناطق والاقاليم يرغب بالترشح يمكنه الذهاب إلى اقليمه سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق كما أنه في حال كانت هناك رغبه لفائز السراج بالترشح فعليه التقدم في إقليم الغرب فلا يوجد اقصاء لأي شخصية لأن الصندوق داخل المجلس هو من سيكون الفاصل ” .

وبشأن المعلومات بخصوص وجود عقيلة صالح على رأس قائمة المرشحين لعضوية الرئاسي عن المنطقة الشرقية قالت :” من يرغب بالترشح سواء من داخل المجلسين او من الخارج عليه ان يذهب للتقدم والترشح ولا يوجد اقصاء لأي شخصية ، السيد عقيلة دفعوا به نواب الدائرة الاولى والحقيقة نواب الدائرة الاولى دفعوا بشخصيتين احدهم السيد عقيلة وشخص آخر هو نورالدين المنفي ومن يرغب بالترشح ويرى نفسه لديه القدرة يتقدم والصندوق سيكون الفاصل في هذه الامور”.

المرصد – متابعات

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