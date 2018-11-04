الوطنية للنفط توضح تفاصيل مباحثاتها مع لجنة عقوبات مجلس الأمن حول تهريب النفط من ليبيا

ليبيا – أكد رئيس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة أولوف سكوغ على التزام الأمم المتحدة بمنع التصدير غير المشروع للنفط الخام والمنتجات المكررة ووقف عمليات بيعهما خارج الأطر القانونية القائمة.

الطرفان ناقشا بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنيه للنفط إقصاء كل من يحاول ابتزاز قطاع النفط من العملية السياسية وحماية القطاع من المحاصصات السياسية والجهوية.

وتمحورت النقاشات خلال الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله الذي عقد خلال اليومين الماضيين حول الدور الذي تضطلع به المؤسسة خلال هذه الفترة الانتقالية، إضافة إلى مختلف التحديات التي تواجه المؤسسة في الحفاظ على استقرار ليبيا.

حيث أكد رئيس لجنة العقوبات على أنهم بصدد بذل جهود متضافرة لدعم هذا المسعى.

وتقدم صنع الله بالشكر الخالص للجنة على الدور الذي تقوم به للحيلولة دون البيع غير المشروع للنفط الخام والمنتجات المكرّرة،مطالباً كلاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بملاحقة كل من يحاول ابتزاز واستغلال قطاع النفط واتخاذ عقوبات في حقهم وإقصائهم من العملية السياسية.

كما شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للنأي بقطاع النفط عن المحاصصات السياسية والجهوية و ابعاده عن أيدي اصحاب المطامع والمصالح.

وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على الدور الهام الذي يلعبه كل من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في سبيل الحفاظ على استقرار البلاد إضافة إلى أهمية نظام العقوبات الذي يشكل عامل ردع لكل الأطراف التي تسعى إلى زعزعة عمل المؤسسة الوطنية للنفط وإعاقة انتعاش الاقتصاد الليبي.

يشار الى ان الاجتماع عقد بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إضافة إلى عدد من أعضاء البعثات الدائمة لكل من المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا واسبانيا والكويت لدى الأمم المتحدة وسفراء السويد وهولندا في ليبيا.

المرصد – متابعات

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