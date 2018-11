ما الأهداف الحقيقة وراء مؤتمر باليرمو لتجاوز الأزمة الليبية؟

كشف رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عن الهدف الذي تسعى لتحقيقه حكومته في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، الذي سينعقد في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري سيسهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال عملية شاملة، بقدر الإمكان وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة حسب وصفه.

حيث قال كونتي:

“هدف ثمين بالنسبة إيطاليا، لما له من آثار إيجابية على إيطاليا وإدارة ظاهرة الهجرة، على سبيل المثال”.

كما رأى كونتي، الذي زار تونس أمس الجمعة أن العنصر الأساسي لنجاح المؤتمر هو بالطبع مشاركة واسعة من الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا، من منظور الملكية الليبية الكاملة لهذا الحدث وللعملية السياسية بصفة عامة حسب قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الايطالي إنه يتوقع مشاركة رفيعة المستوى من جانب الشركاء الإقليميين والأوروبيين والدوليين، مثل الولايات المتحدة وروسيا، كدليل على تماسك المجتمع الدولي لتجاوز الأزمة الليبية.

